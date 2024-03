Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarau: Pkw prallt gegen Gebäudemauer - Sachschaden

Mannheim-Neckarau (ots)

Am Montagabend gegen kurz vor 20.00 Uhr kam es in der Paul-Wittsack-Straße in Mannheim zu einem Verkehrsunfall an welchem ein Pkw alleinbeteiligt war. Der 49-jährige Fahrzeugführer eines KIA Ceed befuhr die Speyerer Straße in Richtung des Neckarauer Übergangs. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor er in der Folge die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr über die dortigen Straßenbahnschienen in Richtung Hochschule Mannheim und prallte schließlich gegen eine Gebäudemauer. Bei dem Unfall wurden weiter ein Fahrradabstellbügel, sowie ein dort angeschlossenes Fahrrad samt Anhänger komplett zerstört. Angaben zur Schadenshöhe können derzeit noch nicht gemacht werden. Glücklichweise wurde der 49-Jährige bei dem Unfall nicht verletzt. Er kam allerdings nach medizinischer Erstversorgung vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Am Unfallort waren neben Polizei, auch Feuerwehr und Rettungsdienst sowie ein Notarzt im Einsatz. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Der nicht mehr fahrbereite KIA musste im Anschluss an die Unfallaufnahme abgeschleppt werden. Die Unfallaufnahme erfolgte durch Beamte des Polizeireviers Mannheim-Neckarau.

