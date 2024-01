LPI-GTH: Einbruch in Einkaufsmarkt- Zeugensuche

Gotha (ots) - Eine Zeugin meldete in der Nacht zum Sonntag eine unbekannte Person, die in der Stölzelstraße lautstark durch die Straße lief und offenbar Pkw beschädigte. Zumindest an zwei Fahrzeugen wurden die Außenspiegel abgetreten und ein Schaden von etwa 2.000 Euro verursacht. Die Polizei kam zum Einsatz und nahm die Ermittlungen auf. Diese richten sich derzeit gegen einen 38-Jährigen. (ah) Rückfragen bitte an: ...

