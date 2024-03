Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekanntes Trio entwenden Bargeld und Getränke aus Gaststätte

Mannheim (ots)

Am Samstag im Tatzeitraum zwischen 05:03 Uhr und 05:20 Uhr verschaffte sich eine dreiköpfige Tätergruppierung Zutritt zu einer Gaststätte im Quadrat H 1 der Mannheimer Innenstadt. Ersten Ermittlungen zu Folge gelangten die Tatverdächtigen über ein Fenster in den Schankraum ohne dass dieses dadurch beschädigt wurde. Sie stahlen Bargeld in Höhe von etwa 500 Euro sowie eine unbestimmte Anzahl an Getränken.

Die Polizei Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mitteilung, wenn Zeugen sachdienliche Hinweise zu dem Sachverhalt machen können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Telefonnummer 0621 174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell