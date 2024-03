Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 51-jähriger Mann wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls festgenommen

Mannheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Ein 51-jähriger Tatverdächtiger soll am Freitag, den 15.03.2024 gegen 1:15 Uhr im Mannheimer Quadrat I 7 erst in ein Mehrfamilienhaus und anschließend in eine dortige Wohnung im Erdgeschoss eingebrochen sein. Zum Tatzeitpunkt wurden an dem Gebäude Renovierungsarbeiten durchgeführt, sodass ein Styroporblock vorübergehend in der Eingangstür verbaut wurde. Der 51-Jährige soll diesen zersägt und sich so unbefugt Zutritt zum Gebäudeinneren verschafft haben.

Anschließend soll er sich zu der Wohnungstür einer 34-Jährigen und deren Partner begeben und diese mittels eines unbekannten Gegenstands geöffnet haben. Im Inneren soll er eine Umhängetasche an sich genommen haben und beim Betreten des Schlafzimmers durch die 34-jährige Wohnungsinhaberin überrascht worden sein, die zuvor durch die ungewöhnlichen Geräusche wach wurde. Der 51-Jährige habe anschließend umgehend die Flucht ergriffen und ließ die zuvor an sich genommene Umhängetasche im Flur des Mehrfamilienhauses zurück. Die alarmierten Polizeibeamten der Polizeihundeführerstaffel konnten den 51-Jährigen im Nahbereich feststellen und widerstandslos festnehmen.

Der Tatverdächtige wurde am 15.03.2024 dem Haftrichter des Amtsgericht Mannheim vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Mannheim beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der Tatverdächtige wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim, insbesondere auch zu der Frage, ob dem 51-Jährigen noch weitere Einbrüche zugeordnet werden können, dauern an.

