POL-HRO: Versuchter Keyless-Go-Diebstahl - Polizei sucht Zeugen

Im Landkreis Rostock ist in der Nacht zu Donnerstag versucht worden, einen Pkw der Marke Audi zu entwenden. Die Kriminalpolizei hat bereits die Ermittlungen übernommen und geht von einem sogenannten Keyless-Go-Diebstahl aus.

Gegen 2.45 Uhr war ein 35-Jähriger in Elmenhorst-Lichtenhagen durch laute Geräusche geweckt worden. Als der Mann nachsehen wollte, stellte er fest, dass sein Audi Q7 nicht mehr auf dem Hof, sondern vor seinem Haus stand. Hinter dem Steuer erblickte er den mutmaßlichen Autodieb. Der 35-Jährige konnte durch sein engagiertes Einschreiten den Diebstahl verhindern, der Tatverdächtige konnte jedoch unerkannt entkommen. Ersten Ermittlungen zufolge soll der Tatverdächtige mit einem grau/silbernen Ford Mondeo mit polnischem Kennzeichen geflüchtet sein. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizeibeamten verlief ohne Erfolg. Der Kriminaldauerdienst konnte Spuren sichern, die derzeit ausgewertet werden.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Ihre Mithilfe! Möglicherweise haben Zeugen am 03.08.2023 zwischen 02:00 Uhr und 03:00 Uhr im Bereich der Nordstraße in Elmenhorst-Lichtenhagen Beobachtungen gemacht, die für die Aufklärung des Falles von Bedeutung sein könnten. Außerdem erhofft sich die Kriminalpolizei Hinweise auf das Fluchtfahrzeug. Es ist davon auszugehen, dass das Fahrzeug zuvor in dem Wohngebiet unterwegs war. Der grau/silberne Ford Mondeo hatte polnische Kennzeichen und soll mit neuwertigen LED-Leuchten ausgestattet sein.

Hinweise nehmen der Kriminaldauerdienst (KDD) der Polizei Rostock, Ulmenstr. 54 unter 0381 / 4916 1616 oder die Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de entgegen.

Handlungsempfehlungen der Polizei: Wie können Sie Fahrzeuge, die mit einem sogenannten Keyless-Go-System ausgestattet sind, schützen?

- Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab beziehungsweise versuchen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (Aluminiumhüllen) abzuschirmen.

- Machen Sie den Selbsttest! Nur wenn das Auto nicht öffnet, selbst wenn man den "abgeschirmten" Schlüssel neben die Tür hält, haben Diebe keine Chance.

- Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihren Wagen der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Alternativen es speziell für Ihr Auto gibt.

- Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeugs darauf, ob sich Personen in Ihrer Nähe auffällig verhalten. Es könnte sich um professionelle Autodiebe handeln, die das Signal Ihres Schlüssels per Funkwellenverlängerung auffangen und sich so Zugang zu Ihrem Auto verschaffen.

- Rufen Sie bei verdächtigen Beobachtungen in Ihrer Nachbarschaft direkt die Polizei unter dem Notruf 110 an.

Weitere Information unter: https://www.polizei-beratung.de/aktuelles/detailansicht/vorsicht-autodiebe-schluessellose-systeme-sicher-verwenden/

