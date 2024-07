Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 20.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Mannheim (ots)

Im Bereich der Kreuzung Lange Rötterstraße / Moselstraße in Mannheim kam es am Freitagabend zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 21:45 Uhr fuhr ein 18-jähriger Audi-Fahrer die Moselstraße entlang und beabsichtigte im Weiteren nach links in die Lange Rötterstraße abzubiegen. Hierbei missachtete der 18-Jährige die Vorfahrt des 28-jährigen LKW-Fahrers, der die Lange Rötterstraße befuhr, und kollidierte mit diesem. Das Auto des 18-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden, der insgesamt auf 20.000 Euro geschätzt wird. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

