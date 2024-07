Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Oberflockenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Roller in Brand gesteckt - Zeugen gesucht

Weinheim/Oberflockenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagnachmittag setzten bislang unbekannte Täter gegen 17:30 Uhr einen Motorroller am "Georg Sauer Pavillon" in Brand. Die freiwillige Feuerwehr Oberflockenbach war im Einsatz und konnte den Brand zügig löschen. Dennoch entstand an dem Fahrzeug ein erheblicher Schaden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Ersten Ermittlungen zu Folge sollen zwei männliche Personen kurze Zeit zuvor einen Roller über den Eichelbergweg zum Georg Sauer Pavillon transportiert haben. Ob es sich hierbei um die Täter handelt, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Das Polizeirevier Weinheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder der unbekannten Täterschaft mitteilen können, sich unter der Telefonnummer 06201/1003-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell