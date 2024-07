Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Bewaffnet und ohne Führerschein auf frisiertem Roller unterwegs

Mannheim (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag fiel einer Streife des Polizeireviers Mannheim-Neckarau ein Piaggio-Roller auf, der mit defektem Rücklicht auf der Rhenaniastraße unterwegs war. Als der Fahrer um kurz nach 01:30 Uhr kontrolliert werden sollte, beschleunigte er sein Gefährt auf erstaunliche 90 km/h, obwohl das Fahrzeug nur für eine Maximalgeschwindigkeit von 25 km/h zugelassen war. An der Unterführung zur Karlsruher Straße hielt der Fahrer abrupt an und versuchte zu Fuß zu fliehen. An der Ecke zur Neuhofer Straße entledigte sich der 18-Jährige eines Teils seiner Kleidung, mutmaßlich um eine Identifizierung zu erschweren. Dabei wurde er von der Polizei überrascht und konnte so vorläufig festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass der Roller erhebliche frisiert war und ein unzulässiger Motor verbaut wurde. Zudem hatte der junge Mann einen Teleskopschlagstock in der Helmablage mitgeführt. Die Waffe wurde beschlagnahmt, ebenso wie der manipulierte Roller. Der 18-Jährige muss sich unter anderem wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell