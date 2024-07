Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Schildkröte gefunden - Besitzer gesucht

Heidelberg (ots)

Am Samstagvormittag wurde gegen 11 Uhr eine freilaufende Schildkröte in der Weberstraße entdeckt. Besitzer des Tieres konnten bislang nicht ausfindig gemacht werden. Deshalb wurde das Panzer-Tier vorerst in polizeiliche Obhut genommen und das zuständige Tierheim in Kenntnis gesetzt.

Die Besitzerin oder der Besitzer werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord unter der Telefonnummer 06221/4569-0 zu melden. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Besitzer/Besitzerin mitteilen können, werden ebenfalls gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

