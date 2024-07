Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: 34-Jähriger von Auto überrollt

Weinheim (ots)

Am Sonntagabend gegen 23 Uhr wurde in der Fichtenstraße ein 34-jähriger Fußgänger von einem Auto überrollt und schwer verletzt.

Die 45-jährige Fahrerin eines Renaults bog von der Körnerstraße nach links in die spärlich beleuchtete Fichtenstraße ab, als sie nach wenigen Metern einen Schlag an ihrem Auto verspürte. Umgehend stoppte sie das Fahrzeug und stellte den 34-Jährigen unter ihrem Auto liegend fest. Ersten Ermittlungen zufolge muss der Mann bereits vor dem Unfall auf der Fahrbahn gelegen haben und von den Vorderrädern des Renaults überrollt worden sein. Die alarmierte freiwillige Feierwehr Weinheim war mit vier Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften im Einsatz und konnten das Auto mittels Luftkissen anheben, um so den Verunfallten zu retten. Er wurde durch einen Notarzt und den Rettungsdienst mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht nicht.

Die Ermittlungen, wieso der Mann auf der Straße lag, laufen derzeit noch.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell