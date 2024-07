Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis: 30-Jähriger von Unbekanntem attackiert - Zeugen gesucht!

Schriesheim (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen kurz nach 1 Uhr attackierte an der Bahnhaltestelle "Zehntgrafenstraße" ein noch unbekannter Täter einen 30-Jährigen und flüchtete anschließend unerkannt.

Der 30-jährige Mann wartete zuvor in Weinheim an der Haltestelle "Pilgerhaus" auf die Bahn nach Schriesheim, wo sich auch der wartende Täter befand. Beim Zusteigen in die Bahn kam es zunächst aus noch unklarer Ursache zu einem verbalen Streit zwischen den Beiden. Als der 30-Jährige schließlich in Schriesheim die Bahn verließ, folgte ihm der Täter und griff diesen an. Während dem Gerangel versetzte der Unbekannte dem Geschädigten einen Kopfstoß ins Gesicht, worauf mehrere Schläge gegen den Kopf folgten. Hierdurch stürzte der Mann ins Gleisbett. Doch der Angreifer ließ nicht von dem Mann ab und trat diesem mehrfach gegen den Körper. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Steinachstraße.

Der verletzte 30-Jährige musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.

Derzeit laufen die Ermittlungen des Polizeiposten Schriesheim noch.

Zeugen, welche Hinweise zu dem noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Nummer 06203/61301 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell