Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2024 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau - Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch in Künzelsau einen geparkten VW Touran und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Das Fahrzeug stand in der Zeit von 6.45 Uhr bis 16.30 Uhr auf einer öffentlichen Parkfläche in der Max-Eyth-Straße. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei Künzelsau unter der Rufnummer 07940 9400 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell