POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Bretzfeld: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Zwischen vergangenem Freitag und Dienstag entwendete ein unbekannter Täter ein Damenfahrrad in Bretzfeld-Schwabbach. Das Damenrad war verschlossen vor einem Hauseingang in der Hauptstraße abgestellt. Es ist dunkelblau und hat einen grauen Korb am Lenker. Zeugen die Hinweise zum Diebstahl oder dem Verbleib des Rads geben können werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07946 940010 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

Öhringen: Mann bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Leichte Verletzungen trug am Dienstagabend ein 18-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1101 bei Öhringen davon. Gegen 19 Uhr befuhr der 21-jährige Fahrer eines Daimler-Benz die L 1101 in Richtung Öhringen. Als er nach links auf die Autobahn 6 abbiegen wollte übersah er den entgegenkommenden Mitsubishi des 18-Jährigen und es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Diese waren durch den Aufprall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Mitsubishi erlitt leichte Verletzungen, welche jedoch nicht in einem Krankenhaus behandelt werden mussten.

Künzelsau: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nachdem zwischen Montag und Dienstag ein bislang Unbekannter ein geparktes Fahrzeug in Künzelsau beschädigte, sucht die Polizei Zeugen. Der 24-jährige Besitzer eines Opel Corsa parkte am Montag gegen 13 Uhr auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Konrad-Übele-Straße. Als er am nächsten Tag um 19 Uhr wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er die Beschädigungen am Fahrzeugheck fest. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

