POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 12.06.2024 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagabend in Weinsberg. Gegen 21.15 Uhr war ein 28-Jähriger mit seinem BMW in der Bahnhofstraße unterwegs und wollte nach rechts in die Haller Straße einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich eine 23-Jährige, die ...

mehr