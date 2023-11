Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Am Bahnhof in Konstanz ist es zu einem tätlichen Angriff gegen Polizeibeamte gekommen. Eine Bundespolizistin zog sich eine leichte Verletzung zu.

Konstanz (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz wurden am späten Montagabend (6. November 2023) auf einen Mann aufmerksam, der lautstark im Bahnhof Konstanz herumbrüllte. Der 41-Jährige, in der Schweiz wohnhafte deutsche Staatsangehörige, konnte durch die Beamten kontrolliert werden. Noch während der Kontrolle forderte der alkoholisierte Mann seinen Ausweis sowie aufgefundenes Betäubungsmittel (geringe Menge) zurück. Hierbei wurde er gegenüber den Bundespolizisten immer aggressiver und beleidigte diese. Schließlich stieß der Polizeibekannte einen Polizisten in Richtung der Gleise, weshalb er mit Unterstützung einer weiteren Streife zu Boden gebracht werden konnte. Eine Bundespolizistin erlitt hierbei eine leichte Verletzung an der Hand. Mit Unterstützung einer dritten Streife konnte der Mann gefesselt und auf die Dienststelle verbracht werden.

Der 41-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Beleidigung stellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

