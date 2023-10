BPOLI-KN: Festnahme wegen 8660 Euro Geldstrafe

Friedrichshafen (ots) - Nachdem ein Mann in der Öffentlichkeit sexuelle Handlungen an sich selbst vornahm, leistete er bei der anschließenden Festnahme durch die Bundespolizei Widerstand. Das Bundespolizeirevier Friedrichshafen sucht nach Geschädigten des Vorfalls. Ein 21-Jähriger soll gestern Nachmittag (25. Oktober 2023) am Bahnsteig 1 des Bahnhofs ...

mehr