Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2024 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Unbekannter zündet Sichtschutz an - Zeugen gesucht

Nachdem am Mittwochabend ein bislang unbekannter Täter eine Sichtschutzplane in Bad Mergentheim-Edelfingen angezündet hat, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 22.30 Uhr geriet die etwa 4 Meter lange, an einem Zaun unterhalb der Grundschule befestigte Plane in Brand. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Wertheim: Einbruch in Reinigungsbetrieb - Zeugen gesucht

Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gewaltsam Zutritt zu einem Reinigungsbetrieb in Wertheim. In der Zeit zwischen 18 Uhr am Dienstag und 8 Uhr am nächsten Morgen drangen der oder die Täter in das Geschäft in der Eichelgasse ein und entwendeten Bargeld im niedrigen vierstelligen Bereich. Wer hat in diesem Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei Wertheim unter der Rufnummer 09342 91890 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell