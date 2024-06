Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.06.2024 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Polizisten auf Marktplatz angegangen

Auf dem Heilbronner Marktplatz leistete ein 15-Jähriger am Mittwochabend Widerstand gegen polizeiliche Maßnahmen. Der Jugendliche sollte gegen 21 Uhr einer Kontrolle unterzogen werden. Weil er den Anweisungen der Polizeibeamten nicht Folge leistete und versuchte zu flüchten, sollten ihm Handschließen für die Dauer der Maßnahmen angelegt werden. Daraufhin entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf sich ein 32 Jahre alter Passant mit dem Jugendlichen solidarisierte, einen Polizisten anging und wegschubste. Beamte des Kommunalen Ordnungsdienstes konnten die Umstehenden schließlich von weiteren Aktionen gegen die Polizei abhalten. Der 15-Jährige wurde zur Beendigung der polizeilichen Maßnahmen mit auf ein Polizeirevier genommen und im Anschluss in eine Einrichtung des Jugendamtes verbracht. Auf den 32-Jährigen kommt nun eine Anzeige wegen tätlichen Angriffs zu. Er hatte zum Tatzeitpunkt einen Atemalkoholwert von über 1,6 Promille.

A6/ Bad Rappenau: Gestohlenes Fahrzeug auf der Autobahn angetroffen

Ein Polizist auf dem Heimweg konnte seinen Kollegen am Mittwochnachmittag den entscheidenden Hinweis auf ein zuvor entwendetes Fahrzeug geben. Ein 43-Jähriger hatte den Audi seines Vaters am Morgen in Tauberbischofsheim unbefugt in Betrieb genommen und war damit davongefahren. Mehrere Streifen suchten daraufhin nach dem Auto, konnten es aber zunächst nicht finden. Als ein Polizeibeamter nach seinem Dienst nach Hause fuhr, bemerkte er den gesuchten Audi auf der Autobahn 6 in Fahrtrichtung Mannheim. Er informierte seine Kollegen, die den Wagen schließlich auf einem Parkplatz bei Bad Rappenau anhielten und die Insassen einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellte sich heraus, dass der 33 Jahre alte Fahrer des Audis alkoholisiert war und den Beamten außerdem einen gefälschten Führerschein zeigte. Er musste im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Gegen den 43-Jährigen, der als Mitfahrer im Auto saß, bestanden zwei offene Vollstreckungshaftbefehle, weshalb er in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Heilbronn: Schwangere bei Topfbrand verletzt

Einsatzkräfte brachten eine 26-Jährige nach einem Brand in einer Wohnung in der Heilbronner Südstraße in ein Krankenhaus. Die Frau hatte am Mittwochnachmittag in einem Topf Öl erhitzt, welches plötzlich in Brand geriet. Die schwangere Frau wurde durch die Flammen leicht verletzt. Die Feuerwehr konnte den brennenden Topf schließlich löschen und aus der Wohnung bringen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro.

Heilbronn: Motorradfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen zog sich am Mittwochabend ein Motorradfahrer in Heilbronn zu. Der 28-Jährige war gegen 20.10 Uhr mit seiner Yamaha auf der Neckartalstraße unterwegs und bog zunächst in die Wimpfener Straße ein. Beim Durchfahren der dann folgenden Kurve verlor er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über seine Maschine, geriet ins Rutschen und kollidierte mit dem entgegenkommenden MG einer 33-Jährigen. Bei dem Unfall verletzte sich der Zweiradfahrer so schwer, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Beide Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

