POL-WOB: Gartenlauben und Müllcontainer geraten in Brand - Polizei geht von Brandstiftung aus

Wolfsburg, Heinrich-Nordhoff-Straße

Wolfsburg, OT Köhlerberg, Frauenteichstraße

25.12.2023, 21.00 Uhr

Am Abend des ersten Weihnachtsfeiertages gerieten in einem Kleingartenverein an der Heinrich-Nordhoff-Straße insgesamt vier Gartenhütten in Brand. Alle Gartenlauben wurden dabei stark beschädigt oder größtenteils zerstört und sind nicht mehr nutzbar.

Gegen 21.00 Uhr wurde von einer Zeugin über Notruf ein Feuer auf dem Gelände des Kleingartenvereins gemeldet.

Erste Polizeikräfte vor Ort fanden eine in Vollbrand stehende Gartenlaube vor, deren Flammen bereits auf eine Nachbarlaube übergriffen. Während die zeitgleich eintreffende Feuerwehr unmittelbar mit den Löscharbeiten begann, wurden wenige hundert Meter entfernt zwei weiter Brände von Gartenhäuschen gemeldet.

Da der Kleingartenverein und die brandbetroffenen Gartenparzellen in unmittelbarer Nähe zur Bahnlinie liegen, musste der Bahnverkehr von 21.45 Uhr bis 23.45 Uhr eingestellt werden.

Die Löscharbeiten dauerten bis 02.55 Uhr an und die Polizei hat die entsprechenden Brandorte beschlagnahmt. Die Schadenssumme beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 30.000 Euro.

Gegen 22.00 Uhr wurde durch die Berufsfeuerwehr Brände von Müllcontainern im Stadtgebiet gemeldet. In der Frauenteichstraße gerieten mehrere Müllcontainer auf einem Schulgelände in Brand und beschädigten die Hausfassade. In der Oststraße in Sandkamp wurden Müllcontainer ebenfalls Opfer von Brandstiftern. Insgesamt entstanden hier Schäden die sich auf 6.000 Euro belaufen.

In allen Fällen, den Bränden der Gartenlauben im Kleingartenverein, sowie den beiden Müllcontainerbränden in der Frauenteich- und Oststraße gehen die Ermittler von Brandstiftung aus.

Ob die Brände im Kleingartenverein mit den Müllcontainerbränden im unmittelbaren Zusammenhang stehen, wird derzeit überprüft.

Die Polizei hofft in allen Fällen auf Hinweise und bittet darum, dass sich Zeugen bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariats der Polizei in Wolfsburg unter der Rufnummer 05361/4646-0 melden.

