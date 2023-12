POL-WOB: Verkehrsunfall - 47-Jährige mit 2,26 Promille unterwegs

Lehre (ots) - Lehre, Auf der Ohe 22.12.2023, 15.30 Uhr - 23.12.2023, 15.30 Uhr Lehre, OT Flechtorf, Dornröschensteg 22.12.2023, 01.00 Uhr - 24.12.2023, 17.00 Uhr Die Polizei registrierte über die Weihnachtstage zwei Einbrüche in Wohnhäuser. Der erste Fall ereignete sich in der Straße Auf der Ohe in Lehre. Hier gelangten Unbekannte zwischen Freitagnachmittag 15.30 Uhr und Samstagnachmittag 15.30 Uhr über den ...

