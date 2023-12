POL-WOB: Versuchter Raubüberfall - Opfer ruft laut um Hilfe

Helmstedt (ots) - Helmstedt, Vorsfelder Str., 25.12.2023, 08:45 Uhr Unbekannte hebelten in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtsfeiertag die Eingangstür zu einem Kiosk in der Vorsfelder Straße auf. Die Täter gelangten in die Geschäftsräume und entwendeten dort etliche Stangen Zigaretten, E-Zigaretten sowie Bargeld. Der entstandene Schaden dürfte sich nach Schätzungen der Geschädigten auf ca. 8000 ...

mehr