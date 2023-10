Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen

Altenburg (ots)

Altenburg. Am 01.10.2023 gegen 00:40 Uhr gerieten Mitglieder einer 15-köpfigen Personengruppe in der Platanenstraße in Streit. In dessen Verlauf begannen einige Personen, sich zu schlagen. Dabei zog ein bislang Unbekannter ein Pfefferspray und versprühte dieses. Hierdurch erlitten insgesamt vier Personen (20w, 27m, 44m, w-unbekannt) leichte Verletzungen. Noch vor dem Eintreffen von Polizisten, flüchteten der Täter sowie die unbekannte Geschädigte. Ermittlungen wurden eingeleitet. Die Polizei in Altenburg sucht nach Zeugen, welche Hinweise zum Tatgeschehen, der Geschädigten oder dem Täter machen können (Bezugsnummer: 0256668/2023). (TM)

