Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 24. Juni 2024, gegen 12:35 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Fahrrad den rechtsseitigen Radweg an der Löninger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Fritz-Reuter-Straße beabsichtigte er nach rechts auf den dortigen Radweg abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einer unbekannten Fahrradfahrerin, welche den Radweg der Fritz-Reuter-Straße entgegengesetzt der vorgeschriebenen Fahrtrichtung befuhr. Der 27-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Am Fahrrad entstand ein Schaden von ca. 100,00 Euro.

Die Unfallverursacherin konnte wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - ca. 35-40 Jahre alt - südosteuropäisches Erscheinungsbild - kräftige Statur - lange schwarze Haare

Die Unfallverursacherin war in Begleitung einer männlichen Person, welche ebenfalls mit einem Fahrrad fuhr. Am Fahrrad der Begleitung war zudem ein Fahrradanhänger. Nach dem Zusammenstoß entfernten sich die Personen zu Fuß in Richtung Prozessionsweg.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

