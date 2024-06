Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - vers. Einbruchdiebstahl

Bislang unbekannte Täter begaben sich am Sonntag, 23. Juni 2024, zwischen 05:10 Uhr und 05:16 Uhr auf ein Grundstück an der Driverstraße und versucht sich gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung im Erdgeschoss zu verschaffen. Als der 22-Jährige Geschädigte darauf aufmerksam wird flüchtet der Beschuldigte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Vechta - vers. Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Freitag, 21. Juni 2024, 14:30 Uhr bis Samstag, 22. Juni 2024, 16:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße am Klapphaken und versuchten gewaltsam eine Tür zu öffnen. Es blieb beim Versuch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Bakum - Dieseldiebstahl

In der Zeit von Samstag, 22. Juni 204, 13:00 Uhr bis Montag, 24. Juni 2024, 00:15 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf einem Rasthof in der Harmer Straße an einen Lkw und entwendeten rund 200 Liter Diesel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Personen beschädigten in der Zeit von Samstag, 22. Juni 2024 20:00 Uhr bis Sonntag, 23. Juni 2024 09:00 Uhr indem sie eine Bake auf das Dach eines Pkw stellten. Der Pkw, ein Skoda Octavia, wurde an der Straße Westring abgestellt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Holdorf (Tel.: 05494/91420-0) entgegen.

Damme - Fahren unter Cannabiseinfluss

Am Montag, 24. Juni 2024, gegen 02:15 Uhr befuhr ein 25-jähriger aus Emden mit seinem Pkw die Steinfelder Straße, obwohl er unter Cannabiseinfluss stand. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich THC. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 23. Juni 2024, in der Zeit von 14:00 Uhr bis 17:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 52-jährigen Mannes aus Lohne. Dieser hatte seinen Pkw, einen BMW 220D Gran Tourer, am Pickerweg abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf rund 7.500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lohne (Tel.: 04442/80846-0) entgegen.

Visbek - Einbruchdiebstahl in Lagerraum

In der Zeit von Freitag, 21. Juni 2024, 23:00 Uhr bis Samstag, 22. Juni 2024, 04:30 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Döller Damm und verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einer Lagerhalle. Dort wurde eine große Menge Pestizidmittel entwendet. Der Schaden liegt im unteren 5-stelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445/95047-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell