Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Farbschmiererei

In der Zeit von Freitag, 21. Juni 2024 17:00 Uhr bis Sonntag, 23. Juni 2024 13:30 Uhr warfen bislang unbekannte Täter die Fensterscheibe eines Schulgebäudes ein. Weiterhin wurden Außenwände sowie die Pflasterung mit Farbe besprüht. Sachdienlich Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, 23. Juni 2024, in der Zeit zwischen 11:00 Uhr bis 11:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer den geparkten Pkw eines 42-jährigen Mannes aus Mönchengladbach. Dieser hatte seinen Pkw, BMW 318D, an der Angelbecker Straße abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Schaden wurde auf 5.000,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Sonntag, 23. Juni 2024, gegen 14:05 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mann aus Cloppenburg mit seinem Pkw die B 213 / Herzlaker Straße in Fahrtrichtung Löningen. In einer Rechtskurve kam er nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit dem Pkw eines 35-Jährigen. Der Pkw des 35-Jährige überschlug sich und kam auf dem Dach liegend auf einem Maisfeld zum Erliegen. Der Pkw des 24-Jährigen kam in einem Straßengraben zum Erliegen. Der 35-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 25.000,00 Euro.

