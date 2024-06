Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am 22.06.2024, gegen 23.30 Uhr, befuhr ein 18-jähriger aus Cappeln mit einem Pkw Renault die Wißmühlener Straße in Cappeln. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und verunfallte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 %o. Eine Blutprobe wurde entnommen. Der Führerschein konnte nicht beschlagnahmt werden, da der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der durch den Unfall entstandene Schaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Lastrup - Trunkenheit im Straßenverkehr

Am Samstag, 22.06.2024, 23.35 Uhr, teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer der Polizei mit, dass ein Pkw BMW in starken Schlangenlinien und mit einer Geschwindigkeit von ca. 50 km/h die B 213 in Lastrup in Richtung Cloppenburg befahren würde. Im weiteren Verlauf habe der Fahrzeugführer den BMW auf einem Parkplatz abgestellt und sei als Mitfahrer in einen Pkw VW gestiegen. Dieser Pkw konnte durch die Polizei kurze Zeit später kontrolliert werden. Dank der guten Beschreibung des Zeugen konnte der Fahrzeugführer des BMW identifiziert werden. Es handelte sich um einen 39-jährigen Molberger. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,05%o. Bei dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, und der Führerschein beschlagnahmt.

Emstek - Fahrzeugbrand

Am Sonntag, 23.06.2024 Uhr, gegen 01.00 Uhr, gerieten zwei nebeneinander geparkte Transporter in der Antoniusstraße in Emstek in Brand. Durch das Feuer entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15.000 Euro. Die Freiwillige Feuerwehr Emstek war mit zwei Fahrzeugen und 15 Kameraden vor Ort und löschte die Fahrzeuge. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471-18600 entgegen.

