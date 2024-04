Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Pkw in Lemwerder beschädigt +++ Bremsscheiben- und Sättel entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Sonntag, 21. April 2024, ca. 23:15 Uhr, beobachtete ein Zeuge, wie drei Personen die Heckscheibe eines weißen Pkw-BMW, der auf einem Parkplatz in der Industriestraße in Lemwerder abgestellt war, beschädigten. Der Zeuge informierte umgehend die Polizei.

Beim Eintreffen der Beamten waren die unbekannten Täter, die als männlich beschrieben werden konnten, bereits geflüchtet. Nach Angaben des Zeugen waren die Männer mit einem hellen Pkw unterwegs. Eine umgehende Fahndung nach dem Pkw verlief negativ.

Erst am Vortag, Samstag, 20. April 2024, wurden durch bislang unbekannte Täter vier Bremssättel und drei Bremsscheiben von dem Pkw, der im aufgebockten Zustand abgestellt war, entwendet.

Der Gesamtschaden wurde auf ca. 3.000 Euro geschätzt.

In dem Zusammenhang sucht die Polizei Brake nach Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04401/935-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell