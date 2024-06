Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen des Polizeikommissariats Vechta vom 21.06.2024 bis zum 22.06.2024

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, den 21.06.24, in der Zeit von 14:00 bis 15:15 Uhr fuhr eine bislang unbekannte Person auf dem Parkplatz des Möbelhauses "Nemann" an der Falkenrotter Straße in Vechta gegen einen dort abgeparkten Mercedes. Hierbei wurde der Mercedes im vorderen Bereich beschädigt und das Kennzeichen samt Halterung brach ab. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 - 943 0 entgegen.

Vechta OT Langförden- versuchter Einbruchdiebstahl Im Tatzeitraum von Mittwoch, den 19.06.2024, gegen 12:00 Uhr bis Freitag, den 21.06.2024, gegen 13:45 Uhr kam es bei der Wertstoffsammelstelle Langförden zu einem versuchten Einbruchdiebstahl in das Kassenhäuschen. Der bislang unbekannte Täter hebelte ein Fenster auf, sodass dieses aus der Verankerung brach. Aus dem Kassenhäuschen wurde kein Diebesgut entwendet. Es entstand ein Sachschaden von ca. 300 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 - 943 0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht in Vechta -ZEUGENAUFRUF- Am Fr., 21.06.2024, in der Zeit von 08.25 h bis 17.00 h wurde auf dem Innenhofparkplatz des Sanitätshauses am Bürgermeister-Möller-Platz in Vechta ein dort geparkter VW Multivan -braun/silber- von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer im hinteren, unteren Bereich vermutlich beim rückwärts Ausparken beschädigt. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten Fahrzeug wurde blauer Farbabrieb festgestellt, der vom Verursacher stammen dürfte. Evtl. war ein blauer VW Touran in den Vorfall verwickelt. Zeugen des Vorfalls bzw. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz in Vechta Am Fr., 21.06.2024, gg. 17.30 h befuhr ein 14-jähriger aus Vechta mit seinem E-Scooter die Bahnhofstraße in Vechta, obwohl für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und ein Strafermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell