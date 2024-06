Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Dinklage - Diebstahl zwei hochwertiger Pedelec

In der Zeit von Mittwoch, 19. Juni 2024, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 20. Juni 2024, 00:00 Uhr begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Straße Am Prengersfeld, verschafften sich Zutritt zu einem verschlossenen Schuppen und entwendeten zwei verschlossen abgestellte Pedelec der Marke Kalkhoff. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage (Tel.:04443/97749-0) entgegen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Donnerstag, 20. Juni 2024, gegen 10:30 Uhr beabsichtigte eine 72-jährige Frau aus Dinklage mit ihrem Pkw von der Diepholzer Straße nach links auf die B 214 / Steinfelder Straße in Richtung Diepholz zu fahren. Beim Abbiegen kam es zum Zusammenstoß mit dem Lkw eines 61-jährigen Mannes aus Beckeln. Durch den Zusammenstoß wurde die 72-Jährige leicht verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Vechta - Unfall mit schwerverletzten Motoradfahrer

Am Donnerstag, 20. Juni 2024, gegen 22:15 Uhr, kam es Am Sternbusch zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 18-Jähriger aus Vechta schwer verletzt wurde. Dieser kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Krad von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der Motorradfahrer wurde in ein Krankenhaus verbracht. Da eine Alkoholbeeinflussung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde dort eine Blutentnahme durchgeführt. Zudem war der 18-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

Vechta - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, 20. Juni 2024, gegen 17:45 Uhr, fuhr eine bislang unbekannte Person gegen einen in der Gildestraße auf einem Parkplatz abgestellten PKW Skoda. Anschließend entfernte sich die unbekannte Person unerlaubt vom Unfallort. Am Skoda entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta (Tel.: 04441/943-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell