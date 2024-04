POL-MFR: (339) Nach Raubdelikt in Erlangen - Tatverdächtiger in Schweinfurt festgenommen

Ansbach (ots) - Am frühen Sonntagmorgen (07.04.2024) griffen drei Männer in der Ansbacher Innenstadt offenbar wahllos zwei Passanten an und verletzten diese schwer. Bei der Festnahme des aggressiven Trios musste aufgrund der heftigen Gegenwehr, in dessen Verlauf zwei Polizeibeamte Verletzungen erlitten, ein Distanz-Elektroimpulsgerät (Taser) eingesetzt werden. Gegen ...

