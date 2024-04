Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (336) Drei Männer prügelten brutal auf Passanten ein - Mordkommission ermittelt

Ansbach (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (07.04.2024) griffen drei Männer in der Ansbacher Innenstadt offenbar wahllos zwei Passanten an und verletzten diese schwer. Bei der Festnahme des aggressiven Trios musste aufgrund der heftigen Gegenwehr, in dessen Verlauf zwei Polizeibeamte Verletzungen erlitten, ein Distanz-Elektroimpulsgerät (Taser) eingesetzt werden.

Gegen 03:10 Uhr fanden Passanten einen 42-Mann reglos auf dem Gehweg in der Karolinenstraße auf und verständigten die Polizei. Der 42-Jährige wies erhebliche Gesichtsverletzungen auf und gab an, dass er von drei unbekannten Männern zu Boden geschlagen und massiv mit Füßen getreten worden sei. Der Mann erlitt schwere Kopf- sowie Gesichtsverletzungen und musste zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gefahren werden.

Wenige Minuten später teilte ein 26-jähriger Autofahrer der Polizei mit, dass er in der Kanalstraße von drei unbekannten Männern am Weiterfahren gehindert wird. Ein weiterer anwesender Zeuge beobachtete daraufhin, wie der 26-Jährige von den drei Unbekannten ebenfalls zu Boden geschlagen und massiv mit Füßen gegen den Kopf getreten wurde. Danach flüchtete das Trio in ein Anwesen in der Kanalstraße. Der 26-Jährige musste ebenfalls aufgrund der Verletzungen in einem Krankenhaus medizinisch versorgt werden.

Die drei Tatverdächtigen konnten daraufhin in einem Anwesen lokalisiert werden. Im Verlauf der anschließenden Festnahme griffen die drei Männer, unter erheblicher Gewaltanwendung, die Polizeibeamten an, weshalb neben einem Polizeihund auch ein Distanz-Elektroimpulsgerät (Taser) zum Einsatz kam. Zwei Beamte wurden unter anderem durch einen Biss in die Hand durch einen der Tatverdächtigen verletzt.

Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um drei Männer im Alter von 18, 21 und 34 Jahren. Der 21-Jährige Tatverdächtige musste nach dem Einsatz des "Tasers" ebenfalls in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Das zuständige Fachkommissariat der Ansbacher Kriminalpolizei ermittelt nun in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ansbach gegen das Trio unter anderem wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.

Die drei Tatverdächtigen werden auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Michael Petzold

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelfranken, übermittelt durch news aktuell