POL-MFR: (334) Brandstiftung an Wohnmobil

Fürth (ots) - Am Samstagabend (06.04.2024) gerieten aus noch nicht geklärter Ursache drei Gartenhäuser im Fürther Stadtteil Hardhöhe in Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Gegen 23:30 Uhr teilten mehrere Anwohner der Keplerstraße über Notruf mit, dass es in einer nahegelegenen Kleingartenkolonie brennen solle. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehr standen insgesamt drei Gartenhäuser ...

mehr