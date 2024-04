POL-MFR: (335) Nackter Mann betrat Reitstall - Festnahme

Nürnberg (ots) - Am Freitagnachmittag (05.04.2024) versuchten Unbekannte ein Wohnmobil im Nürnberger Norden in Brand zu setzen. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Ein Passant bemerkte gegen 17:45 Uhr eine brennende Kiste mit Kohleanzündern unter einem geparkten Wohnmobil in der Andernacher Straße / Ecke Rathsbergstraße. Der Passant verständigte die Polizei und konnte daraufhin das Feuer noch vor ...

