Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Einbruchdiebstahl aus Container

In der Zeit von Donnerstag, 06. Juni 2024, 19:30 Uhr bis Donnerstag, 20. Juni 2024 19:30 Uhr verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zu einem Container in der Angelbecker Straße und entwendeten diverses Sportmaterial. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Cloppenburg - Diebstahl eines hochwertigen Pedelec

Am Mittwoch, 19. Juni 2024, in der Zeit von 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter das verschlossen abgestellte Pedelec einer 49-jährigen Frau aus Vechta. Diese hatte ihr Pedelec, ein KTM Macina Tour, an der Eschstraße abgestellt. Der Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell