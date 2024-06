Cloppenburg/Vechta (ots) - Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Dienstag, 18. Juni 2024, gegen 11:49 Uhr beabsichtigte eine 46-jährige Frau aus Friesoythe mit ihrem Pkw von einem Parkplatz auf die Straße Am Alten Hafen einzufahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 42-jährigen Frau aus Barßel. Bei dem Zusammenstoß wurde die 42-Jährige leicht verletzt. Sie wurde in ein ...

