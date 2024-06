Cloppenburg/Vechta (ots) - Pressemeldung Neuenkirchen-Vörden - Einbruch In der Zeit zwischen Samstag, 15. Juni 2024, 14.00 Uhr und Montag, 17. Juni 2024, 6.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen gewaltsam auf das Grundstück einer Wertstoffsammelstelle in der Ringstraße. Hier brachen sie in eine Gartenhütte, welche als Büro dient, sowie in einen Container für Gartengeräte ein. Bislang ist noch nicht ...

mehr