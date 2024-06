Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek / Cappeln - vers. Einbruchdiebstahl

In der Zeit von Samstag, 15. Juni 2024 gegen 15:00 Uhr bis Dienstag, 18. Juni 2024, 13:30 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf das Gelände eines Wertstoffhofes in der Straße Lüttkenkamp und durchsuchten mehrere Räumlichkeiten. Derzeit ist kein Diebesgut bekannt. Im gleichen Tatzeitraum begaben sich Täter zudem auf das Gelände eines Wertstoffhofes in Cappeln, in der Straße Am Rickels. Auch hier ist derzeit nicht bekannt, ob Diebesgut erlangt werden konnte. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Emstek (Tel.: 04473/93218-0) oder in Cloppenburg (Tel.: 04471/1860-0) entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung an Pkw

Bislang unbekannte Täter beschädigten am Dienstag, 18. Juni 2024 in der Zeit von 10:15 Uhr bis 11:30 Uhr die Seitenscheibe des geparkten Pkw einer 43-jährigen Frau aus Emstek. Diese hatten ihren Pkw, einen Skoda Scala, auf einem Parkplatz in der Straße Alter Schützenplatz abgestellt. Der Schaden wurde auf 200,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/94122-0) entgegen.

