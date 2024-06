Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Pressemeldung

Neuenkirchen-Vörden - Einbruch

In der Zeit zwischen Samstag, 15. Juni 2024, 14.00 Uhr und Montag, 17. Juni 2024, 6.30 Uhr, begaben sich bislang unbekannte Personen gewaltsam auf das Grundstück einer Wertstoffsammelstelle in der Ringstraße. Hier brachen sie in eine Gartenhütte, welche als Büro dient, sowie in einen Container für Gartengeräte ein. Bislang ist noch nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Neuenkirchen-Vörden unter 05493 913560 entgegen.

Holdorf - Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

In der Zeit zwischen dem 13. Juni und dem 17. Juni 2024, 5.00 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person die Außenseite eines LKW-Aufliegers mit mehreren Schriftzügen. Das Fahrzeug stand auf einem Firmengrundstück in der Großen Straße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 17. Juni 2024, gegen 8.00 Uhr, fuhr eine 23-jährige Autofahrerin aus Vechta auf dem Tannenweg und wurde von der Polizei kontrolliert. Hierbei stellte sich heraus, dass die Frau nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Gegen ihren Ehemann wurde ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, da er im Verdacht steht, die Fahrt zugelassen zu haben.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 16. Juni 2024, zwischen 3.20 Uhr und 3.30 Uhr, betrat eine bislang unbekannte Person ein Grundstück in der Brägeler Straße und zerstach den Hinterreifen eines Toyota, welcher dort in einem Carport stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 17. Juni 2024, gegen 10.15 Uhr, fuhr ein 23-jähriger Autofahrer auf der Straße Hagstedt in Richtung Schneiderkrug. Im Kurvenbereich überholte er und übersah dabei den entgegenkommenden 20-jährigen Autofahrer. Die beiden wichen einander aus, um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden. Vermutlich kam es dennoch zum leichten Touchieren der beiden Fahrzeuge. Der 23-jährige Autofahrer kam von der Fahrbahn nach links ab. Er wurde dabei leicht verletzt, seine Beifahrerin blieb unverletzt. Ebenso unverletzt blieben der 20-jährige Fahrer sowie dessen Beifahrer. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Holdorf - Pedelec-Diebstahl

In der Zeit zwischen dem 12. Juni 2024 und dem 13. Juni 2024, entwendeten bislang unbekannte Personen zwei Pedelec der Marke Manufaktur, welche gesichert in einem Raum zwischen einem Stall und einem Wohnhaus in der Straße Ihorst standen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Lohne - Einbruch

Am Montag, 17. Juni 2024, zwischen 8.00 Uhr und 13.00 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in ein Wohnhaus in der Amselstraße ein. Die unbekannte Person hatte diverse Räume durchwühlt. Es wurde Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Steinfeld - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 17. Juni 2024, gegen 13.30 Uhr, fuhr eine 32-jährige Autofahrerin auf der Straße Am Riedenbach in Richtung Steinfeld. Im Laufe der Fahrt kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier prallte sie mit ihrem Pkw in einen Holzzaun, welcher beschädigte wurde. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person

Am Montag, 17. Juni 2024, gegen 16.30 Uhr fuhr ein 64-jähriger E-Bike-Fahrer auf der Straße Wintermarsch. Hier wollte er von der Fahrbahn auf den Radweg hochfahren und kam dabei zu Fall. Er wurde durch den Sturz schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 17. Juni 2024, gegen 17.50 Uhr, kreuzte eine 79-jährige Autofahrerin von der Kolpingstraße kommend in die Falkenrotter Straße. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 21-jährigen Radfahrer, welcher die Falkenrotter Straße befuhr. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. Juni 2024, zwischen 14.00 Uhr und 14.15 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person einen Daimler, welcher auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Mühlenstraße stand. Anschließend verließ dieser unerlaubt die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. Juni 2024, gegen 19.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug den Außenspiegel eines Daimlers (A-Klasse). Dieser Stand zu dieser Zeit in der Vechtaer Marsch. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 17. Juni 2024, zwischen 18.00 Uhr und 19.20 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Rangieren mit einem Fahrzeug einen Audi A6, welcher auf einem Parkplatz beim Franziskanerplatz stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Dinklage - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 18. Juni 2024, gegen 10.11 Uhr, wollte ein 83-jähriger Autofahrer vorwärts aus einer Parklücke auf einem Parkplatz in der Quakenbrücker Straße ausparken und rutschte nach eigenen Angaben mit dem Fuß vom Brems- auf das Gaspedal. Daraufhin fuhr das Fahrzeug durch die Glasfront in eine dortige Bäckerei. Fahrer und Beifahrerin konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Auch wurden keine anderen Personen durch den Unfall verletzt.

