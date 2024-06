Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne- Einbruch in Geräteschuppen

Zwischen Samstag, 15. Juni 2024 um 15:00 Uhr und Sonntag, 16. Juni 2024 um 14:00 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter in den verriegelten Geräteschuppen des Geschädigten in der Straße Am Mühlenkamp. Es konnte kein Diebesgut erlangt werden. Zeugen mögen sich bei der Polizei in Lohne unter 04442-80846-0 melden.

Lohne- Fahren ohne erforderliche Fahrerlaubnis

Am Sonntag den 16.06.2024 gegen 12:10 Uhr befuhr der 27-Jährige Beschuldigte aus Bösel mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine die Bakumer Straße, obwohl er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnisklasse war.

Vechta- Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Sonntag, den 16.06.2024 um 18:00 Uhr beabsichtigte eine 34-Jährige Fahrzeugführerin aus Vechta mit ihrem Pkw von einer Grundstückseinfahrt in die Münsterstraße aufzufahren. Dabei übersah sie eine von rechts kommende 36-jährige Fahrradfahrerin aus Vechta. Die Fahrradfahrerin befuhr den Geh-/Radweg der Münsterstraße in Fahrtrichtung der Diepholzer Straße. Es kam zum Zusammenstoß. Die Fahrradfahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und begab sich eigenständig in ein naheliegendes Krankenhaus.

