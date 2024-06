Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen- Einbruch in ein Wohnhaus

Am Sonntag, den 16.06.2024 in dem Zeitraum von 15:15 Uhr bis 20:15 Uhr verschaffen sich bislang unbekannte Täter in der Herzlaker Straße gewaltsam Zutritt in das Wohnhaus der Geschädigten. Es konnte Diebesgut erlangt werden. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (Tel.: 05432/80384-0) entgegen.

Lastrup- Sachbeschädigung

Am Samstag, den 15.06.24, in der Zeit von 22:30 Uhr bis Sonntag, den 16.06.2024 um 07:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person in der Straße Mühlendamm zunächst einen Drahtzaun. Anschließend wurde die Scheibe einer Werkstatthalle mutwillig beschädigt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup (Tel.:04472-93286-0) entgegen.

Löningen- Unter Alkoholeinfluss stehender Pkw-Fahrer verunfallt

Am Sonntag, den 16.06.2024 gegen 06:35 Uhr befuhr ein 40-jähriger Mann aus Lindern die Bundesstraße 213 in Fahrtrichtung Haselünne. Als ein Reh die Fahrbahn kreuzte, wich der Fahrzeugführer in den Gegenverkehr aus und kollidierte mit der Schutzplanke. Bei der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Mann aus Lindern nicht mehr fahrtüchtig war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille. Es folgte eine Blutentnahme, sowie eine Führerscheinbeschlagnahme. Ein Ermittlungsverfahren gegen den 40-Jährigen wurde eingeleitet.

Cappeln- Verkehrsunfallflucht mit einer leicht verletzten Person

Am Sonntag, den 16.06.2024 gegen 07:00 Uhr befuhr ein 27-jähriger aus Cloppenburg mit einem Pkw die Tenstedter Straße in Fahrtrichtung Bakum. Aufgrund einer entgegenkommenden landwirtschaftlichen Zugmaschine musste er nach rechts ausweichen. Der Fahrzeugführer verlor die Kontrolle über den Pkw, sodass dieser sich überschlug. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt und in ein naheliegendes Krankenhaus transportiert. Der Fahrzeugführer der landwirtschaftlichen Zugmaschine entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Er konnte durch die Beamten im Rahmen der Ermittlungen angetroffen werden. Gegen den 41-jährigen Fahrzeugführer aus Cappeln wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet

Garrel- Verkehrsunfallflucht

Am Montag, den 17.06.2024 gegen 00:35 Uhr befuhr eine 56-jährige Frau aus Garrel mit einem Pkw den Jagdweg in Fahrtrichtung Südstraße. Aufgrund eines entgegenkommenden Kraftfahrzeuges mit eingeschaltetem Fernlicht wich die Fahrzeugführerin dem Kraftfahrzeug aus und kam nach rechts von der Straße ab. Der Pkw kollidierte mit einem am rechten Fahrbahnrand befindlichen Baum. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Verkehrsunfallort. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (04474 939420) entgegen.

Lindern - Volksverhetzung

Am Sonntag, 16. Juni 2024, gegen 01:00 Uhr kam es auf dem Schützenfest in Lindern/Garen zu einem volksverhetzenden Vorfall. Ein 30-jähriger Mann aus Lindern zeigte in Anwesenheit mehrerer unbeteiligter Personen den sog. Hitlergruß und gab rechtsradikale Parolen von sich. Ein 24-jähriger Mann, ebenfalls aus Lindern, erwiderte den Gruß. Die beiden Männer wurden von diversen Zeugen angesprochen, welche zudem umgehend die Polizei informierten. Gegen die Männer wurde nun ein Strafverfahren wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und Volksverhetzung eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

