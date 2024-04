Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfallreicher Freitag

Nordhausen (ots)

Am 05.04.2024 kam es im Lankreis Nordhausen zu mehreren Verkehrsunfällen. Der Inspektionsdienst konnte insgesamt 11 Verkehrsunfälle verzeichnen, glücklicherweise alle ohne Personenschaden.

Den Anfang machte um circa 06:10 Uhr ein "Spiegelklatscher" zwischen zwei sich entgegenkommenden LKW auf der L1037 zwischen den Ortslagen Woffleben und Niedersachswerfen. Einer der beiden Unfallbeteiligten kam seinen Pflichten jedoch nicht nach und setzte seine Fahrt fort. Am LKW des pflichtbewussten Verkehrsteilnehmers entstand ein Schaden in Höhe von 350,-EUR.

Gegen 10:30 Uhr meldete sich eine 39-Jährige Fahrzeughalterin aus Bleicherode und teilte eine weitere Verkehrsunfallflucht mit. Ihr PKW war in der Zeit von 06:00 Uhr bis 10:30 Uhr in der Hauptstraße in Bleicherode abgestellt. An diesem etstand durch den unbekannten Verursacher ein Schaden in Höhe von 200,-EUR. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhausen zu melden. Aktenzeichen: 0086925/2024

Abschluss der Unfallserie bildete gegen 20:20 Uhr ein Wildunfall auf der L1034 zwsischen den Ortschaften Wolkramshausen und Nohra. Hierbei kollidierte der Fahrer eines Mazda mit einem kreuzenden Reh, welches an der Unfallstelle verendete. Am PKW entstand Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell