Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Brand in Firmengebäude

Schönau (ots)

In einer Produktionsfirma in der Straße Untere Aue ist am Freitagmorgen durch einen Brand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro entstanden. Ersten Ermittlungen zufolge ist eine Maschine, in der Gummi verarbeitet wird, heiß gelaufen, wodurch es zu einer Verpuffung kam. Der Brand wurde durch die Mitarbeiter der Firma eigenständig gelöscht. Da die Maschine weiterhin heiß war, kam die Feuerwehr zum Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell