LPI-NDH: Gestohlenes Fahrrad wiedererkannt

Heyerode (ots) - Am Freitag brach gegen 9.45 Uhr in einem Wohnhaus in der Fichtenstraße ein Feuer aus. Der Feuerwehr kam zum Einsatz und hatte die Flammen bereits kurz nach 10 Uhr unter Kontrolle. Eine Bewohnerin, die sich in dem Haus befand, konnte dieses eigenständig verlassen. Die 25-Jährige kam vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird gegenwärtig auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Ersten Ermittlungen zufolge war ...

mehr