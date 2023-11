Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Riedlingen/B311 - Unfall bei Glätte

Am Mittwoch ist bei Riedlingen ein Auto mit einem Müllfahrzeug zusammengestoßen.

Ulm (ots)

Um 7.20 Uhr war ein 36-Jähriger mit einem Kia auf der B311 in Richtung Ertingen unterwegs. Kurz nach Ortsausgang Riedlingen kam das Fahrzeug aufgrund von Glätte ins Schleudern. Dabei geriet das Auto zum Teil auf die Gegenfahrbahn. Dort war ein Müllfahrzeug unterwegs. Der MAN mit Spezialaufbau wurde von einem 40-Jährigen gelenkt. Die beiden Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Der Pkw wurde nach rechts abgewiesen und kam im Graben zum Stehen. Der 36-Jährige erlitt einen Schock. Ein zufällig vorbeikommender Rettungswagen brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Das konnte er noch am Vormittag wieder verlassen. Die Polizei Riedlingen nahm den Unfall auf. Sie schätzt den Schaden am Kia auf rund 15.000 Euro, den am Entsorgungsfahrzeug auf ca. 2.000 Euro. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Um 8.40 Uhr war die Unfallstelle geräumt. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es nicht.

++++2390724(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell