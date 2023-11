Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Fahrstreifen gewechselt und abgefahrene Reifen

Am Dienstag verursachte ein Lkw-Fahrer bei Göppingen einen Unfall mit Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 11.30 Uhr war der 59-Jährige mit seinem Renault Sattelzug auf der B 297 in Fahrtrichtung Göppingen unterwegs. Dabei benutzte der Fahrer die linke Abbiegespur. Der Mann stellte fest, dass er dort nicht weiterfahren durfte. Beim Wechsel auf den rechten Fahrstreifen übersah er wohl eine 42-Jährige. Die fuhr mit einem Smart neben dem Lkw-Gespann. Die Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den Smart auf rund 3.000 Euro, den am Sattelzug auf ca. 2.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem Smart zwei abgefahrene Vorderreifen fest. An einem Reifen war schon die Karkasse zu sehen. Die Fahrerin erwartet nun ein Bußgeld von 60 Euro sowie einen Punkt in Flensburg. Der Unfallverursacher wurde verwarnt.

++++2385345 2384726(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell