Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Rechberghausen - Zimmerbrand

Einsatzkräfte rückten am Dienstag zu einem Brand in Rechberghausen aus.

Ulm (ots)

Gegen 10.30 Uhr meldete ein Zeuge starken Rauch aus einem Gebäude in der Hauptstraße. Der drang über ein geöffnetes Fenster nach Draußen. Feuerwehr und Polizei rückten an. Währenddessen begab sich der Zeuge in das Wohnhaus und weckte einen Schlafenden. Denn der hatte den Brand in dem Nachbarzimmer wohl nicht bemerkt. Die Feuerwehr verschaffte sich Zugang zu mehreren Zimmern, darunter auch das, wo es brannte. Zu diesem Zeitpunkt war niemand in dem Zimmer. Die Feuerwehr stellte dort eine glimmende Matratze fest. Die wurde über das Fenster nach Draußen verbracht und die Glutnester gelöscht. Die Feuerwehr hatte das Gebäude gelüftet. Von den vier Bewohnern wurde niemand verletzt. Sie konnten wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Es entstand lediglich Schaden an den Türen. Die Polizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Die Feuerwehren aus Rechberghausen, Birenbach und Uhingen waren mit 25 Einsatzkräften und acht Fahrzeugen vor Ort.

++++2384204(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell