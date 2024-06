Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Diebstahl von Metallbank und Mülleimern

In der Nacht vom 14. auf den 15. Juni wurden in Langförden-Nord von einem Bolzplatz an der Straße Zur Röte eine blaue Metallbank mitsamt Betonplatten und zwei Metallmülleimer entwendet. Der Schaden wird mit ca. 700,- Euro angegeben. Wer Hinweise zum Verbleib der Gegenstände geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Vechta -04441/9430- in Verbindung zu setzen.

Steinfeld - Verkehrsunfallflucht mit drei verletzen Personen

Am Samstag, den 15.06.2024, kam es um 23:57 Uhr in Steinfeld zu einem Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen. Ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer befuhr die Kroger Straße von Kroge in Richtung Steinfeld, überquerte ungebremst die Bahnhofstraße (B214) und kollidierte auf der Kreuzung mit dem Pkw eines vorfahrtberechtigten 21 Jahre alten Mannes aus Steinfeld, der mit seinem Pkw mit vier weiteren Insassen die Bahnhofstraße in Richtung Diepholz befuhr. Der Unfallverursacher und sein Mitfahrer flüchteten anschließend fußläufig von der Unfallstelle. Drei Insassen im Pkw des Steinfeldes wurden leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell