PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Sachbeschädigung +++ Verkehrsunfallfluchten +++ Schlägerei und Bedrohung auf Kirmes +++

Limburg (ots)

Pressemeldung 09.06.2024 PD Limburg-Weilburg

1. Sachbeschädigung an PKW

Tatort: 65549 Limburg, Ste.-Foy-Straße

Tatzeit: Donnerstag, 06.06.2024, 20:30 Uhr - Freitag, 07.06.2024, 12:30 Uhr

Durch unbekannte Täter wurde in der Nacht von Donnerstag 06.06.2024 auf Freitag, 07.06.2024 zwischen 20:30 Uhr und 12:30 Uhr ein auf dem Limburger Marktplatz geparkter PKW, Audi, A3 (rot) beschädigt. Die Höhe des Sachschadens war zum Berichtszeitpunkt nicht abschließend bekannt.

Hinweise erbittet die Polizei Limburg unter der Rufnummer 06431-91400.

2. Mehrere Verkehrsunfallfluchten - Zeugen gesucht

2.1

Unfallort: 65549 Limburg, Joseph-Schneider-Straße

Unfallzeit: Samstag, 08.06.2024, 12:08 Uhr

Durch eine(n) unbekannte(n) Fahrzeugführer(in) wurde ein auf dem WERKStadt-Parkplatz geparkter PKW, Porsche (grau) am 08.06.2024, 12:08 Uhr beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

2.2

Unfallort: 65618 Selters, Am Schwimmbad

Unfallzeit: Samstag, 08.06.2024, 12:15 Uhr - 16:45 Uhr

Am Samstag, 08.06.2024 wurde zwischen 12:15 Uhr und 16:45 Uhr ein am Schwimmbad in Selters geparkter PKW, Opel Astra (grau) von einem unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Sachschadenshöhe: 2500 Euro.

2.3

Unfallort: 65599 Dornburg Langendernbach, Ostring

Unfallzeit: Samstag, 08.06.2024, 22:30 Uhr - Sonntag, 09.06.2024, 07:30 Uhr

Der oder die Fahrer(in) beschädigte in der Nacht von Samstag, 08.06.2024 auf Sonntag, 09.06.2024 zwischen 22:30 Uhr und 07:30 Uhr beim Rückwärtsfahren mit der Anhängerkupplung ein Straßenschild sowie eine dahinterliegende Mauer. Der dadurch entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro.

In allen Fällen entfernte sich der jeweils unbekannte Fahrzeugführer nach dem Verkehrsunfall unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Fahrzeugführer nachzukommen.

Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Rufnummer 06431- 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Gefährliche Körperverletzung / Bedrohung

Tatort: 65599 Dornburg, Frickhofen, Parrhofstraße

Tatzeit: Samstag, 08.06.2024, 22:45 Uhr - 22:47 Uhr

Schlägerei und Bedrohung auf Kirmesplatz.

Am Samstag, 08.06.2024 kam es zwischen 22:45 Uhr und 22:47 Uhr auf dem Kirmesplatz in Frickhofen in Zusammenhang mit der Kirmesveranstaltung zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Im Rahmen dieser wirkten mindestens drei Personen gemeinschaftlich auf einen am Boden liegenden Geschädigten körperlich ein. Durch einen der unbekannten Täter wurde eine Bedrohung ausgesprochen. Beschuldigte Personen sowie der Geschädigte sind aktuell namentlich nicht bekannt.

Ein unbekannter Täter konnte wie folgt beschrieben werden: Männlich, dunkle Hautfarbe, ca. 180 cm groß, ca. 20 Jahre alt, kurze, dunkle, lockige Haare, bekleidet mit schwarzem T-Shirt. Zu den weiteren Tätern liegen aktuell keine Personenbeschreibungen vor.

Die Polizei Limburg hat die Ermittlungen aufgenommen auf und bittet Zeugen, die den Sachverhalt beobachteten sowie den Geschädigten, sich bei der Polizeidienststelle Limburg unter der Rufnummer 06431-91400 zu melden.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell