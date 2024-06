Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Emstek/OT Bühren - Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen

Am Freitag, 14. Juni 2024 gegen 13:55 Uhr, befuhr ein 63-Jähriger aus Heede mit seinem Pkw die Emsteker Straße in Fahrtrichtung Schneiderkrug. Vor ihm befuhr ein 20-Jähriger aus Emstek mit seinem Pkw die Fahrbahn und musste verkehrsbedingt anhalten. Dies übersah der Heeder und fuhr dem 20-Jährigen auf. Beide Personen verletzten sich dabei leicht. Es entstand erheblicher Sachschaden an beiden Fahrzeugen, im Wert von ca. 20.000EUR.

Molbergen/ OT Ermke - Verkehrsunfall mit einer leicht- und einer schwerverletzten Person

Am Freitag, 14. Juni 2024 gegen 23:45 Uhr, befuhr eine 45-Jährige aus Lastrup mit ihrem Pkw die Lastruper Straße, von Molbergen in Fahrtrichtung Lastrup. Nachdem sie einem auf der Fahrbahn befindlichen Tier ausweichen musste, kam sie nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die Lastruperin verletzte sich dabei schwer. Ihr 41-Jähriger Beifahrer, ebenfalls aus Lastrup, verletzte sich leicht. Zwecks ärztlicher Versorgung wurden die beiden Beteiligten in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

