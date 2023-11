POL-PDNR: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Flammersfeld (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in Flammersfeld zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem am Straßenrand geparkten PKW. Die Scheibe der Beifahrerseite wurde durch einen unbekannten Täter eingeschlagen und Wertgegenstände aus dem Fahrzeug entwendet. Zu einer gleichgelagerten Tat kam es in der selben Nacht im nahegelegenen Eichen. Hier wurde die Scheibe eines im Hof abgestellten PKW ...

